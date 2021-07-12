Горняк22: Ученый рассказал, какие вакцины защищают от дельта-штамма

Коронавирус Фото: pixabay.com

В России активно распространяется новый штамм коронавируса — дельта, который в 2,5 раза заразнее, чем обычный коронавирус

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что вакцина «Спутник V» способна защитить от дельта-штамма, сообщает РГ.

По его словам, от нового штамма коронавируса вакцины, которые состоят из вирусов, матричной рибонуклеиновой кислоты и белков.

Нетесов отметил, что степень защиты российской вакцины составляет 90%. Эксперт уверен, что российская вакцина способна побороть пандемию.

Ранее эксперт пояснил, что отличает от других штамм «дельта». По словам специалиста, его опасность кроется в повышенной заразности.

ТОЛК