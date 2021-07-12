Горняк22: Труп мужчины нашли на Речном вокзале в Барнауле

Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас на месте случившегося работает полиция — выясняет обстоятельства ЧП, устанавливает личность погибшего и причину смерти

Сегодня, 11 июля, на Речном вокзале в Барнауле нашли труп мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предположительно, мужчина утонул в реке. На кадрах видно, что он был раздет. Вероятнее всего, купался неподалеку от берега. Что стало причиной гибели, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Катуни на Алтае нашли тело пропавшего три недели назад мужчины.

ТОЛК