Горняк22: Известный шоумен Александр Гудков вновь приехал на Алтай

Александр Гудков Фото: instagram.com/gudokgudok/

Снимок с отдыха он разместил 9 июля. Однако точно неизвестно, когда именно артист был на Алтае. Это не первая его поездка в регион

Комик Александр Гудков приехал на отдых в Республику Алтай. В своем Instagram он разместил фото с геометкой Бельтир (село в Кош-Агачском районе).

На кадрах он в свободной одежде стоит на фоне реки и гор. А в описании к фото он поставил лишь три эмодзи в виде цветочков. При этом, судя по его соцсетям, на Алтай он приезжает далеко не первый раз.

Ранее он вместе с комиком Владимиром Маркони в юмористической программе Comment Out показали, как на Алтае готовили шишки на гриле. Также осенью он отдыхал на Телецком озере.

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