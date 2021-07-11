Горняк22: День российской почты: когда праздник отмечается в 2021 году

"Почта России" Фото: vk.com/russianpost

В начале июля будет отличный повод поздравить знакомых работников почты, так как во второе воскресенье месяца они отметят свой профессиональный праздник

Каждое второе воскресенье июля отмечается День российской почты. В 2021 году праздник выпадает на 11 число. Как пишут РИА Новости, событие установил своим указом президент РФ 16 мая 1994 года. Поводом для праздничной даты стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.

Вообще история российской почтовой системы берет начало в конце IX века. В XV-XVI веках почтовая сеть уже охватила всю страну. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. А в 1874-и Россия оказалась в числе учредителей Всемирного почтового союза.

В СССР почта относилась к управлениям и предприятиям связи и только в начале 1990-х годов почтовую связь выделили как самостоятельную отрасль.

Как указано на сайте «Почты России», сейчас предприятие включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране, которые принимают около 2,5 млрд писем и счетов и обрабатывает более 365 млн посылок в год.

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