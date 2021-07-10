Горняк22: Суд запретил эксплуатацию «Американских горок» и «колеса» в парке Барнаула

Колесо обозрения Фото: youtube.com

В прокуратуре сделали вывод, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности при эксплуатации оборудования, и обратились в суд

Суд в Барнауле запретил эксплуатацию аттракционов «Американские горки» и «Колесо обозрения» в парке города. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Уточняется, что владельцы площадок в ходе визита надзорного ведомства не представили документы, подтверждающие ежегодную проверку безопасности, а также акты оценки их техсостояния. Кроме того, высота ограждения аттракционов оказалась не соответствующей нормам.

В прокуратуре посчитали, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности при эксплуатации оборудования, и обратились в суд.

Владельцев аттракционов обязали устранить нарушения.

По данным «Толка», речь идет о парке «Арлекино».

Ране стало известно, что в Барнауле после громкого ЧП официально зарегистрировали первый батут.

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