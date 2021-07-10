Горняк22: Жара до +29 градусов придет в Алтайский край 10 июля
Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш
Сегодня синоптики не прогнозируют осадки, но к воскресенью на части территории края ожидаются дожди, местами сильные, возможен град
Погода в Алтайском крае
Дневная температура воздуха 10 июля по региону составит +24…+29 градусов. В этот день местами по южным районам возможны небольшие дожди с грозами. Утром местами туман. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, передает Алтайский ЦГМС.
Погода в Барнауле
В краевом центре в субботу воздух прогреется до +26…+28 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.