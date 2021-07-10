Горняк22: Когда православные празднуют обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

Церковь. Храм Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Преподобный Амвросий Оптинский прославился своей благочестивой жизнью и тем, что после смерти являлся людям и помогал им исцелиться от болезней

10 июля православная церковь празднует обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Будущий святой, которого в миру звали Александр Гренков, родился в ноябре 1812 года в селе Большие Липовицы Тамбовской Епархии.Он окончил Духовное Училище, после Семинарию. Во время учебы перенес серьезную болезнь и решил, что если выздоровеет, пострижется в монахи. Но молодой человек долго откладывал это решение. В итоге, как пишет Calend.ru, его замучила совесть и он отправился за советом к проживавшему в той местности известному подвижнику Илариону. Именно он посоветовал отправиться в Оптину Пустынь, где Александра принял старец Лев.

Там Александра постригли в монахи с именем Амвросий. После рукоположили в иеродьякона, позднее, во иеромонаха. Когда отец Макарий начал свое издательское дело, отец Амвросий, получивший хорошее образование и знавший пять языков, начал активно ему в этом помогать. Преподобный скончался 23 октября 1891 года в Шамординской обители и был похоронен в Оптиной пустыни.

После кончины старец Амвросий являлся многим людям и помогал исцелиться от различных недугов. В 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви преподобный Амвросий был причислен к лику святых угодников Божиих. Обретение его мощей состоялось в 1998 году, сейчас они находятся во Введенском соборе Оптиной пустыни.

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