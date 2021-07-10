Горняк22: В Новосибирске Audi сбил насмерть пятилетнего ребёнка на самокате

Audi Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

ДТП произошло на глазах матери ребёнка и двух других её детей. На записи видеорегистратора видно, что женщина была от сына в момент происшествия достаточно далеко

8 июля в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель Audi Q7 на пешеходном переходе сбил насмерть пятилетнего ребёнка, который переезжал проезжую часть на самокате, сообщает пресс-служба МВД.

По словам очевидцев, мать с тремя детьми на зеленый свет светофора переходила улицу Терешковой по пешеходному переходу. Последствия аварии засняла камера видеорегистратора одной из машин. На видео можно увидеть, как водитель выходит из машины и кричит на мать мальчика. Женщина достала сына из-под колес и отнесла на траву. Самый взрослый из детей откатил коляску с проезжей части, а затем самокат, сообщает NGS.

«Сначала старший ребенок – девушка на велосипеде – проехала по пешеходному переходу, за ней рванул второй ребенок на самокате. Audi уже двигался в зоне «зебры». Мать шла с грудным ребенком позади. После ДТП водитель никуда не скрывался и не убегал», – рассказал свидетель ДТП.

Согласно результатам освидетельствования, водитель автомобиля в момент аварии был трезв. Стало известно, что машину он купил год назад и за это время получил четыре штрафа – все за превышение скорости. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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