Горняк22: В Калужской области супругам вкололи физраствор вместо вакцины от коронавируса

Вакцинация. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

После инцидента глава региона поручил министру здравоохранения Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в больнице и провести инспекцию всех пунктов вакцинации

В Калужской области медсестра вколола семейной паре физраствор вместо второго компонента вакцины от коронавируса, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина испугалась сообщить пациентам, один из которых был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился.

Глава региона рассказал, что о происшествии стало известно из видео, на котором медсестра признается в подмене препарата на воду. Чуть позднее в тот же день супруги всё-таки получили вторую прививку. Медика отправили в отпуск, после которого она будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям.

«Трудно поверить, что подобная мысль может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Сейчас в учреждении идет служебная проверка. Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса», – заявил губернатор.

Ранее «Толк» сообщал, что 46 тонн медицинского кислорода ждут в госпиталях Алтайского края из Кузбасса. Об острой нехватки газа в регионе стало известно из сообщения администрации области.

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