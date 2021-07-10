Горняк22: Полиция ищет подозреваемого в попытке изнасилования в садоводстве Барнаула

Полиция Фото: pixabay.com

Коротко стриженный молодой человек попал на камеру видеонаблюдения в соседнем садоводстве — кадры распространила полиция

Полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в тяжком преступлении, которое произошло в одном из садоводств Барнаула – видео публикует сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел вечером 2 июля в СНТ «Центральное». Подробности случившегося здесь комментировать не стали.

Однако, по данным «Толка», речь идет о попытке изнасилования.

Приметы разыскиваемого – на вид 20-25 лет, рост 175 см, спортивного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, на левом плече татуировка. Был одет в футболку темного цвета, джинсовые шорты с черным ремнем и красные кроссовки с белой подошвой.

Ранее СК показал фоторобот и видео разыскиваемого за убийство женщины под Барнаулом.

ТОЛК