Горняк22: В Республике Алтай обвиняемый в зале суда съел явку с повинной

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Секретарь передал обвиняемому уголовное дело для личного ознакомления. Работник суда и сотрудники полиции отвлеклись, а в это время мужчина начал уничтожать документы

В Республике Алтай суд признал виновным 36-летнего местного жителя за уничтожение явки в повинной, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в июле 2020 года мужчина попал под суд за хищение чужого имущества. В ходе разбирательства обвиняемый, желая избежать наказания за преступление, вырвал из дела протокол своей явки с повинной, разорвал его на мелкие кусочки и съел.

После инцидента бумаги восстановили в установленном законом порядке и суд признал мужчину виновным. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

Мужчину признали виновным по статье 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

Обвиняемый не признал свою вину. Суд учел наказание по предыдущему приговору и приговорил подсудимого к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее «Толк» сообщал, что в Республике Алтай задержали подозреваемых в загрязнении реки Бии. В акватории возле села Дмитриевка Турочакского района появилась масляная пленка. Местные жители забили тревогу и обратились в прокуратуру.

ТОЛК