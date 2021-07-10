Горняк22: Прокуратура открыла «горячую линию» по нарушениям трудовых прав в Алтайском крае

Трудовая книжка Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Решение о запуске «линии» приняли в связи с «распространенностью допускаемых работодателями нарушений», отметили в надзорном ведомстве

«Горячая линия» по вопросам нарушения трудовых прав будет работать в прокуратуре Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Звонки будут принимать с 12 по 16 июля по номеру телефона 200-607 в Барнауле с 9.00 до 18.00. На личный прием в краевой столице можно попасть по адресу улица Партизанская, 71, кабинет №11.

Как уточнили в прокуратуре, решение о запуске «линии» приняли в связи с «распространенностью допускаемых работодателями нарушений».

С начала года по результатам прокурорских проверок свыше 1,9 тысячам работников предприятий края выплатили задолженность по зарплате в размере 46,4 млн рублей. Почти 100 работниками легализовали трудовые отношения.

Ранее «Толк» сообщал о том, что компания «Черкизово» опровергла «мизерные» выплаты сотрудникам сгоревшего завода.

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