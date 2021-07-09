Горняк22: Тепло до +28 градусов возвращается 9 июля в Алтайский край
Лето. Погода. Тепло Фото: Виталий Барабаш
К выходным в регионе ожидается теплая погода до +29 градусов, при этом на большей части края пройдут кратковременные дожди
Днем 9 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +23…+28 градусов. Осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в пятницу +25…+27 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.