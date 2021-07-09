Горняк22: На сибирской трассе погибла семья из-за ДТП с лосем

Место ДТП в Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В ГИБДД отметили, что водитель Mitsubishi был пристегнут. Как ехали его сыновья, выяснить не удалось, поскольку задняя часть автомобиля сильно деформирована

В Тюменской области на федеральной дороге Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП с двумя машинами и лосем погибла семья, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant, в котором семья направлялась из Ханты-Мансийска на юг, попытался объехать лося, который в это время вышел на трассу. Автомобиль, зацепив обочину, выехал на встречную полосу, где в это время двигался грузовик «МАЗ». Легковая машина столкнулась с фурой и ее выбросило в кювет.

В результате ДТП погиб 44-летний водитель легкового автомобиля, его 45-летняя жена и семилетний сын. Еще одного ребенка – одиннадцатилетнего мальчика – госпитализировали с различными травмами.

Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском молодежь перевернулась на угнанном «Делимобиле». После ДТП водитель авто успел выбраться из машины и сбежать, остальных задержали подоспевшие сотрудники ДПС.

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