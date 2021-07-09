Горняк22: В реке Катунь на Алтае во время купания пропал 40-летний мужчина

Катунь. Республика Алтай Фото: pixabay.com

Поиски мужчины продолжаются уже три недели – о без вести пропавшем ничего не известно с 17 июня. В этот день он купался в реке

40-летний житель села Майма пропал без вести в Республике Алтай. После того как мужчина 17 июня был в районе села на берегу Катуни, его больше никто не видел. Трехнедельные поиски пока не дали результата, сообщают «Новости Горного Алтая».

По данным полиции, в день исчезновения мужчина купался в протоке Катуни. Предположительно, он мог утонуть или стал жертвой несчастного случая.

6 июля спасателями обследованы 10 километров русла и береговой линии реки Катуни вниз по течению от того места, где пропал мужчина, до границы республики и Алтайского края. Осмотренный берег, заводи и острова реки, а также завалы ничего не дали.

Поиски продолжаются.

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