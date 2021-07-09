Горняк22: Турист пропал на популярном курорте Алтайского края

Полиция Фото: pixabay.com

Известно, что мужчина приехал в регион из Кемеровской области и разместился на одной из туристических баз, расположенных в селе Светлом

65-летний житель Кузбасса пропал в Завьявловском районе Алтайского края, где расположена популярная у туристов сеть лечебных озер. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, вечером 2 июля мужчина вышел с базы отдыха в селе Светлом и исчез.

Полиция распространила ориентировку на туриста. Пропавшего ищут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Новосибирской области женщина задавила знакомую и наехала на палатку с детьми.

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