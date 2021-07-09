Горняк22: Женщина лишилась возможности иметь детей после операции в клинике Барнаула

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

На суде врачи заявили, что предупредили пациентку о рисках, однако она утверждает, что согласие на стерилизацию не подписывала

В Барнауле идет суд против клиники, пациентка которой лишилась возможности иметь детей после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ресурса, в ноябре 2019 года Ирина родила ребенка путем кесарева сечения. После хирургического вмешательства у нее загноились швы, состояние ухудшилось. Женщина обратилась в платную клинику, где ей сказали, что осложнение развилось из-за некачественно оказанной услуги.

Пациентка подала иск против клинического центра на 3 млн рублей. И уже в процессе из показаний врачей выяснилось, что ей провели не только кесарево сечение, но еще и стерилизацию.

Ресурс утверждает, что при выписке о манипуляции указано не было, а перед операцией женщина подписала отказ от стерилизации.

На суде врачи заявили, что предупреждали пациентку, что если кесарево пойдет не по плану, то для спасения ее жизни стерилизацию сделать все равно придется, говорится в посте. При этом в ходе разбирательств якобы выяснилось, что опасности для жизни не было.

Суд против клиники еще не закончен, но уже сейчас известно, что Ирине для того, чтобы снова забеременеть, теперь придется делать процедуру ЭКО.

Якобы инцидент произошел в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

За последнее время это не единственный скандал с клиниками Барнаула. Ранее в соцсетях жительница города рассказала, как очнулась прямо во время полостной операции.

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