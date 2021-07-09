Горняк22: Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе «Сибирь»

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

Водитель внедорожника ехал в сторону Красноярска, но выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру, за рулем которой был житель Смоленской области

Около 8 утра 8 июля на 502-м километре федеральной трассы «Сибирь» в Кемеровской области произошло серьезное ДТП с погибшими, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В районе Тяжинского 38-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу дороги и врезался в грузовик DAF.

Удар был такой силы, что не оставил шансов всем находившимся в салоне автомобиля Toyota. На месте погибли сам водитель и его пассажиры – мужчины 22, 27 и 50 лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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