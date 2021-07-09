Горняк22: Пропавшую россиянку нашли мертвой на могиле дочери

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительной версии, женщина пришла на могилу дочери, чтобы привести ее в порядок, но могла почувствовать себя плохо и скончалась на кладбище

7 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на могиле молодой женщины нашли мертвой ее 54-летнюю мать, сообщает «МК».

Утром 6 июля женщина вышла из дома, отвела в детский сад внука и больше домой не вернулась. О ее пропаже стало известно, когда она не пришла вечером за ребенком. Ее сын обратился в полицию, и тело женщины нашли на следующий день на кладбище поселка рядом с могилой дочери, которая умерла три месяца назад от онкологии.

Полиция выясняет причину смерти и другие обстоятельства случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске нашли тело пропавшего год назад 17-летнего подростка. 16 октября 2020 года молодой человек ушел из дома и не вернулся. Все это время его разыскивали волонтеры и полиция.

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