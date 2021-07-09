Горняк22: Нахамивших певице Ваенге пассажиров оштрафовали за дебош в самолете

Елена Ваенга Фото: кадр из youtube.com

Семейная пара устроила перепалку с исполнительницей прямо на борту самолета. Из-за этого высадку пассажиров задержали на два часа

Певица Елена Ваенга рассказала в своем аккаунте в Instagram, что в самолете стала участницей конфликта с пьяной семейной парой.

По ее словам, когда она с мужем и ребенком находилась на борту самолета, который направлялся из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург, нетрезвая пассажирка начала ее оскорблять. Позже к конфликту подключился и ее муж, который тоже был пьян. Семейная пара никак не реагировала на замечания, поэтому командир судна принял решение вызвать полицию.

В петербургском аэропорту Пулково транспортные полицейские составили протоколы на двух дебоширов. В пресс-службе МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу рассказали, что правонарушителями оказались жители Санкт-Петербурга: 63-летний мужчина и 49-летняя женщина. Семейную пару доставили в дежурную часть.

На авиапассажиров полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») и наложили административный штраф.

При этом у самих пассажиров есть своя версия случившегося. По словам мужчины, они с женой не были пьяны, а певица якобы неуважительно вела себя по отношению к окружающим и опирала босые ноги на переборку. При этом он опроверг информацию о штрафе за дебош, сообщает «Пятый канал».

«В полиции нам заявили, что есть заявление от семи человек на наши действия. Но их не показали. Нам отдали паспорта и сказали, что мы свободны. Что вообще происходит?» – подчеркнул он.

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