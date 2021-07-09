Горняк22: Под Новосибирском грузовик раздавил водителя из-за неисправного домкрата

Место ДТП в Новосибирской области Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Из-за ЧП на трассе образовалась пробка. Автомобили не могли проехать с правого на левый берег по Северному объезду. Полиция всех разворачивала по объездным путям

7 июля в Новосибирской области на Северном объезде грузовик сорвался с домкратов и раздавил водителя, сообщает NGS.

В ГИБДД рассказали, что на 40-м километре Северного обхода столкнулись две фуры. Водители претензий друг к другу не имели. Мужчины начали вместе приподнимать одну из машин, чтобы устранить неисправность. Водители подняли один грузовик на домкратах и начали под него забираться. В это время фура сорвалась с домкратов и придавила одного из мужчин. Второй успел отскочить. Грузовик покатился и перекрыл трассу.

В результате несчастного случая мужчина, которого придавило автомобилем, скончался на месте. Движение оказалось заблокировано, сотрудники ДПС перенаправляли движение через объездные пути.

Ранее «Толк» сообщал, что на сибирской трассе погибла семья из-за ДТП с лосем. В ГИБДД отметили, что водитель Mitsubishi был пристегнут.

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