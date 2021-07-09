Горняк22: В Республике Алтай закрыли ещё один детский лагерь

Детский лагерь в Республике Алтай Фото: Прокуратура Республики Алтай

В детском лагере отсутствовали сертификаты соответствия качества на продукты питания, санитарные книжки у работников и ненадлежащим образом было организовано питание детей

В Республике Алтай в Турочакском районе закрыли несанкционированный детский лагерь на берегу Бии в селе Артыбаш. Дети возвращаются домой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры выяснили, что лагерь организовал индивидуальный предприниматель из Новосибирской области. На момент проверки в месте отдыха находились 15 детей и двое взрослых – предприниматель, который был тренером, и вожатый. Дети жили в помещении на основании договора аренды жилого дома.

В ходе проверки установили, что детский лагерь не был включен в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей и не проверялся контролирующими органами. Организатор также не провел в лагере экспертизу на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и не получил разрешение Роспотребнадзора на размещение на этой территории.

Кроме того, в жилом доме, где разместили детей, отсутствовала автоматизированная пожарная сигнализация и дополнительные эвакуационные выходы. Прокуратура возбудила административное дело.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае возбудили дело из-за нелегального лагеря с московскими детьми. Он не был включен в реестр мест отдыха и не был проверен контролирующими органами.

ТОЛК