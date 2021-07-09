Горняк22: В Барнауле «Газель» перевернулась, нарушив правила на «кольце»

Место ДТП Фото: instagram.com/stopham22

По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал пункт ПДД о съезде с перекрестка с круговым движением. О пострадавших не сообщается

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой «Газели» произошло на перекрестке с круговым движением в Барнауле. Об этом сообщает «Аварком Алтай» в Instagram.

Авария случилась вечером 8 июля на пересечении улиц Малахова и Власихинской.

Со слов очевидцев ДТП, «Газель» совершала выезд с перекрестка с круговым движением со второго ряда, в то время как Nissan двигался по правому ряду.

В результате столкновения автомобиль «ГАЗ» опрокинуло на бок. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что по трассе на Алтае разбросало сосиски и пельмени из перевернувшейся «газели».

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