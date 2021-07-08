Горняк22: На Камчатке спасатели достают из воды тела погибших при крушении самолета

Место крушения Фото: МЧС по Камчатскому краю

Обломки судна нашли в Охотском море в 5 км от взлетно-посадочной полосы поселка Палана. С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен траур по погибшим в катастрофе

На Камчатке спасатели нашли тела шести человек, погибших при крушении самолета Ан-26, заявил глава края Владимир Солодов. Поиски остальных тел продолжаются, сообщает ТАСС .

«Первые тела в режиме реального времени начинают доставать из воды. По количеству погибших ситуация все время меняется. Шансов найти пассажиров живыми практически нет», – рассказал он.

По его словам, на месте будут работать судмедэксперты, которые примут решение в зависимости от состояния тел и процедур. Как только позволят погодные условия, они вылетят на место происшествия из Петропавловска.

«Безусловно, работу по транспортировке тел на месте в полном объеме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану», – сказал Солодов.

По предварительной версии, причиной крушения самолёта стало столкновение со скалой, когда воздушное судно заходило на посадку. По данным Росавиации, в это время в аэропорту Паланы был туман, сообщает «КоммерсантЪ».

Родственники погибших при крушении получат по 3,5 млн рублей в качестве страховых выплат, сообщает «Лайф».

Стало известно, что компания, которой принадлежал самолет, не проводила обучения среди своих работников по теоретической подготовке к выполнению полетов в особых условиях, а также по выводу воздушного судна из сложного положения. Кроме того, некоторые летчики не сдавали экзамен по выполнению полетов в условиях ветра и не были подготовлены к действиям в аварийных ситуациях и , сообщают «Известия».

Напомним, что 6 июля примерно в 15 часов самолет Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки самолёта обнаружили с вертолета на скале у берега моря в труднодоступном месте.

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