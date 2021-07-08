Горняк22: Замглавы районной администрации на Алтае судят за падение дерева на ребенка

Велосипед Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Теперь дело в отношении алтайского чиновника рассмотрят в суде. По инкриминируемой статье, ему грозит пять лет лишения свободы

Следователи завершили дело в отношении первого замглавы администрации Михайловского района – начальника управления по ЖКХ, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Его обвиняют по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным ИА «Банкфакс», речь идет о действующем первом замглавы администрации Якове Герлеце. Его задержали в марте 2021 года в рамках этого уголовного дела, но суд решил оставить обвиняемого на свободе, и чиновник до сих пор работает в администрации. В рамках меры пресечения Герлецу лишь запретили пользоваться интернетом и общаться с некоторыми людьми.

Он как руководитель управления ЖКХ отвечал за содержание зеленых насаждений и безопасность дорожного движения в районе. Однако чиновник не проверил состояние деревьев и не утвердил аварийно-опасные участки дорог. В связи с этим в районе произошло ЧП: в августе 2020 года 12-летняя девочка проезжала на велосипеде по дороге, и на нее упало дерево. Пострадавшая получила травмы, опасные для жизни.

Однако в ходе следствия руководитель не признал своей вины. Уголовное дело рассмотрят в суде. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму около 450 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что заместителю главы администрации Михайловского района – начальнику управления по ЖКХ предъявили обвинение в халатности.

ТОЛК