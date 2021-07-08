Горняк22: Убившего одногруппника новосибирца судят за доведение девушки до самоубийства

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Студенты НГТУ утверждали, что обвиняемый читал у них лекции, на которых за несколько дней до убийства якобы сообщил, что собирается убить соперника

В Новосибирске 23-летний студент обвиняется в убийстве из ревности 26-летнего одногруппника и доведении до самоубийства 18-летней бывшей девушки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, с августа 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемый находился в отношениях с потерпевшей, в которых жестоко с ней обращался и унижал. В ноябре 2020 года молодые люди расстались. Позже девушка начала встречаться с другим парнем, которого впоследствии убил ее бывший молодой человек.

16 февраля на территории НГТУ обвиняемый встретил потерпевшего у входа в вуз и четыре раза ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Убийство произошло на глазах у девушки молодого человека.

Менее чем через месяц после этого убийства, 10 марта, стало известно, что девушка покончила жизнь самоубийством. Следователи связали ее смерть с гибелью ее парня и поведением ее бывшего молодого человека.

Что касается обвиняемого, то сейчас он находится под стражей и частично признал вину. Дело уже находится в суде.

ТОЛК