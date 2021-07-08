Горняк22: В Челябинске двухлетний ребенок умер во время тихого часа в детском саду

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В СК рассказали, что воспитатели заметили вялость ребенка и вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать мальчика, но он скончался

5 июля в Челябинске в частном детском саду двухлетний мальчик умер во время тихого часа, сообщает «Пятый канал».

На теле несовершеннолетнего не нашли телесных повреждений. В настоящее время эксперты устанавливают причину гибели ребенка. Они не исключают, что мальчик скончался из-за врожденного заболевания.

Следователи организовали проверку по факту несчастного случая. В детском саду отказались комментировать ситуацию, заявив, что информация о смерти ребенка ложная.

Ранее «Толк» сообщал, что в Ставрополе мальчик попал в больницу после возможного избиения в детском саду. По словам матери ребенка, некоторые родители заявили, что их малыши также возвращались домой из этого учреждения с травмами и заявляли, что их бьют.

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