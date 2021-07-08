Горняк22: В Тюмени захватили отделение Сбербанка — есть заложники

Место происшествия Фото: Скриншот "112"

Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого захвачен офис Сбербанка. Все автомобили, движущиеся из центра города, разворачивают

В Тюмени в доме по адресу: Червишевский тракт, 19, захвачено отделение Сбербанка. В заложниках находятся три человека, сообщает РИА «Новости».

Стало известно, что в отделение банка зашел мужчина в маске и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. С собой он принес рюкзак, из которого торчат провода. Начальник отделения уговорила захватчика вывести всех посетителей, но сама осталась вместе с ним, сообщает Baza.

В данный момент силовики перекрыли движение по близлежащим улицам. Дом, в котором находится отделение Сбербанка, оцеплен сотрудниками силовых структур.

Ранее «Толк» сообщал, что в Крыму задержали подозреваемого в подготовке взрыва моста.

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