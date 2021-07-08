Горняк22: Работники сгоревшего «Алтайского бройлера» ищут новую работу

Пожарная. Пожарная машина Фото: Сергей Кулыгин, БР

Некоторых сотрудников не устроили условия, которые им предложил работодатель, и они решили искать новую работу на других предприятиях Бийска

Сотрудники предприятия «Алтайский бройлер» (входит в группу «Черкизово»), где произошел крупный пожар, решили искать работу на других предприятиях, сообщает «Бийский рабочий». Ранее руководство распустило их на неопределенный срок.

На самом заводе сейчас ликвидируют последствия пожара, после чего будут выполнены восстановительные работы.

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев заявил, что сотрудников предприятия никто не бросит. Так, часть из них отправят в командировки на другие заводы компании. Те, кто не может поехать в командировку, получать поддержку в соответствии с законом. Часть сотрудников отправят в оплачиваемые отпуска.

Однако некоторых поддержка в виде 25% от зарплаты не устроила, и они решили искать новую работу. В кадровых службах города рассказали, что на предприятия города наблюдается наплыв сотрудников сгоревшего завода. От них поступает около десятка заявок в день. Однако трудоустроить их всех службы пока не смогут – нет столько вакантных мест.

Пожар на территории «Алтайского бройлера» (входит в группу «Черкизово») произошел днем 3 июля. Пострадали несколько цехов – разделочный, упаковочный и склад готовой продукции.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на крыше над цехом разделки рядом с компрессорной. При этом сообщение о ЧП пришло с опозданием, отметили в МЧС. Площадь пожара, причина которого выясняется, составила около 2,8 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших среди людей нет, птицы не пострадали.

По данным руководства компании, пострадавшие площади были застрахованы, поэтому здесь рассчитывают на возмещение ущерба, – его размер уточняют.

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