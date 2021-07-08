Горняк22: Оскандалившийся на Алтае видеоблогер Михаил Литвин лишился прав

Михаил Литвин Фото: instagram.com/mikhail_litvin/

Молодой человек ехал по встречке на дороге с односторонним движением и въехал в припаркованный автомобиль каршеринга

У видеоблогера Михаила Литвина, который снимал скандальные ролики на Алтае, на четыре месяца забрали водительские права, сообщает Mash.

Предварительно известно, что 4 июля в Москве на Мосфильмовской улице он на BMW M8 Competition выехал на встречку на дороге с односторонним движением и влетел в припаркованный автомобиль каршеринга. Свои действия он объяснил тем, что он «звезда, и у него автомобиль за 15 млн рублей».

В итоге суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и лишил прав.

Ранее сообщалось, что жители Республики Алтай возмутились поведением видеоблогера Михаила Литвина, который побывал в регионе и снял несколько провокационных видео для своих подписчиков. Сначала он показал, как разгоняет стадо овец, а потом, как стреляет в Катунь, чтобы «поймать» рыбу. Все происходящее сопровождается бранью и смехом.

21-летний Михаил Литвин входит в ТОП-10 «самых просматриваемых видео в России» по версии YouTube в 2020 году. На его канал подписано свыше 7 млн человек. Самое популярное видео, на котором он спалил Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью 13 млн рублей, набрало больше 24 млн просмотров.

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