Горняк22: В Барнауле усилят антиковидные рейды в автобусах и торговле

Рейд в общественном транспорте Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Из-за роста больных коронавирусом в Барнауле решили провести проверки на предмет соблюдения антиковидных мер безопасности

В Барнауле решили усилить рейды по соблюдению антиковидных мер безопасности в связи с ростом заболеваемости в последние недели, сообщает пресс-центр администрации города. Такое решение было принято по итогам совещания, проведенного в мэрии.

Так, за неделю в крае выявлено 545 новых случаев. Сейчас в регионе разрабатывают поправки, которые вводят обязательную вакцинацию отдельных групп населения.

В ходе совещания начальник УМВД по Барнаулу Александр Майдоров заявил, что сотрудники и клиенты сферы потребления не всегда выполняют антиковидные предписания. Ежедневно сотрудники полиции составляют до 50 протоколов о нарушениях.

В связи с этим замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов поручил организовать рейды, а также усилить проверки в общественном транспорте.

Он также напомнил, что все массовые мероприятия в крае отменены.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начались проверки масочного режима в автобусах и трамваях.

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