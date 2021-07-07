Горняк22: Только 10% барнаульцев готовы уволиться, чтобы избежать вакцинации

Вакцинация Фото: pixabay.com

Многие барнаульцы не спешат ставить прививку от коронавируса — одни опасаются вреда для здоровья, другим не нравится принудительный формат

Всего 10% барнаульцев готовы уволиться с работы, если руководство будет настаивать на вакцинации, при этом 38% из них – молодые люди в возрасте до 24 лет. Об этом говорят данные исследования «Зарплата.ру». Еще 32%, согласно опросу, вообще не планируют прививаться, еще 11% опрошенных пока не планируют вакцинироваться из-за наличия антител.

В основном опрошенные отказались от прививки из-за последствий для здоровья. Так, 24% боятся побочных эффектов, 15% не доверяют качеству препарата, 13% опасаются заболеть после вакцинации.

Кроме того, еще 9% считают, что срок действия препарата слишком мал, 7% выступают против обязательной формы, а 2% верят, что организм справится с инфекцией сам, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине.

Ранее сообщалось, что регионы России начали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Так, в соседней Республике Алтай уже ввели обязательную вакцинацию. В Алтайском крае также также намерены ввести вакцинацию на этой неделе.

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