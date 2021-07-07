Горняк22: Семиэтажный ДК «Моторостроителей» могут продать по цене квартиры в Барнауле

Торги. Аукцион Фото: pixabay.com

Имущество обанкроченного Алтайского моторного завода оценили в 573 млн рублей, но продать могут за 10% от этой суммы уже в конце июля 2021-го

Имущество обанкроченного Алтайского моторного завода выставлено на публичные торги. Согласное представленной схеме, цена двух крупных лотов будет снижаться до 10% от первоначальной цены. Таким образом финальная цена, например, ДК «Моторостроителей» будет равна 13,8 млн рублей.

Заявки на торги начали принимать 26 июня. Намечено пять шагов, на каждый из которых отводится пять рабочих дней. Последний может состояться во второй декаде июля.

Какие лоты выставили на торги

ДК «Моторостроителей». Семиэтажное здание площадью более 8 тыс. кв. метров на ул. Германа Титова, 50а в Барнауле. В нем есть зрительный за вместимостью 1000 человек. ДК используют для занятия творческих коллективов, а также крупных мероприятий, в том числе для проведения концертов. Начальная цена – 138 млн рублей. Торги рассчитаны на пять шагов с понижением цены на финише до 13,8 млн рублей.

Комплекс зданий завода на пр. Космонавтов, 8. В их числе инженерные сооружения, холодильник, столовая, административные корпусы, ЖД-пути, комплекты конструкторской документации и многое другое. В том числе есть помещения с защитным сооружением для гражданской обороны. Начальная цена – 435 млн рублей, финальная – 43,5 млн рублей.

Что известно о заводе

В апреле 2019 года Алтайский моторный завод признали банкротом, после чего началась процедура реализации его имущества.

Предприятие специализировалось на производстве дизельных двигателей для сельскохозяйственной и дорожной техники. Это было один из самых крупных заводов в Барнауле. В советский период там работали почти 20 тыс. человек.

С 1990-х голов предприятие поменяло несколько собственников, в том числе оставляя долги на обанкроченных юрлицах. В июле 2019 года создан ООО «Алтайский моторостроительный завод». По данным сервиса СПАРК, руководитель предприятия Александр Попов. В 2019-м юрлицо получило 80 млн дохода, а в 2020-м почти 60 млн убытков.

99,9% акций нового юрлица принадлежат чувашской компании АО МИГ КТЗ, которая специализируется управлением финансово-промышленных групп. Предприятие возглавляет Андрей Водопьянов, который входит в топ-менеджмент Концерна тракторный завод. В него входят ряд предприятий.

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