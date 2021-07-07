Горняк22: Стилист рассказала, как полным женщинам выбирать купальник

Девушка в купальнике Фото: pixabay.com

По словам эксперта, на купальнике не должно быть никаких дополнительных декоративных элементов, а вот рисунки приветствуются: они притягивают к себе внимание и помогают скрыть полноту

Фасон купальника нужно выбирать по своему типу фигуры, тогда он скроет недостатки и подчеркнет достоинства, заявила стилист Карина Росс, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, первым делом нужно, чтобы купальник нравился лично его владелице, а не подруге или молодому человеку. Во вторых, он должен быть комфортным и не доставлять телу неприятные ощущения.

«Учитывайте также, подходит ли вам выбранный тип купальника. Бывает, что вам очень нравится фасон, надеваете и ощущаете себя королевой, но есть одно но – есть типы фигуры, которым просто противопоказаны те или иные модели», – отметила модный эксперт.

Стилист добавила, что девушкам в теле не рекомендуется выбирать купальники в горох или с широкими вертикальными полосами, а также следует избегать ярких кислотных цветов, ведь они зрительно увеличивают человека в объеме.

«Если вы девушка аппетитных крупных форм, делайте выбор в пользу цельного однотонного купальника из плотной эластичной ткани, с чашечками», – посоветовала Карина Росс.

По словам эксперта, при пышной груди, стоит выбирать купальник с широкими бретелями и классические модели с плотной чашечкой. Асимметричный верх – купальник на одно плечо – подойдет тем, кто хочет скрыть недостатки фигуры.

«Если у вас бедра шире плеч, то нужно убрать с низа веревочки, юбочки и яркие принты, а чтобы скрыть недостатки лица и зрительно вытянуть его, можно выбрать купальник без бретелей или с глубоким V-образным вырезом», – объяснила она.

Ранее «Толк» сообщал, что стилист перечислила главные ошибки при выборе стрижки. По словам эксперта, чтобы не допустить ошибку, которая принесет только негативные эмоции, нужно выбирать новую прическу осознанно и внимательно.

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