Горняк22: Следком и прокуратура начали проверки из-за нелегального места отдыха на Алтае

Лагерь. Фото иллюстративное Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Кроме того, что учреждение работало нелегально, там выявили еще ряд нарушений. В частности, отсутствие автоматической системы пожаротушения

Следователи начали проверку после обнаружения на территории Солонешенского района места отдыха для детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Также свою проверку начала краевая прокуратура.

По версии следствия, возле села Сибирячиха работает детский «лагерь». При проверки сотрудниками МЧС выяснилось, что его нет в реестре подобных учреждений, соответственно, он не проходил никаких проверок. Кроме того, в его работе найден ряд противопожарных нарушений.

Во время проверки следователи дадут юридическую оценку руководству заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сотрудники МЧС обнаружили несанкционированное место для отдыха детей.

ТОЛК