Горняк22: Крупный пожар в Бийске не ударит по финансам компании «Черкизово»

Пожар. Бийск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Алтайский бройлер» – один из крупнейших игроков на рынке мяса птицы в Сибири. Ведет свою деятельность с 2007 года. Предприятие ежегодно производит около 67 тысяч тонн продукции в живом весе

Крупный пожар на заводе «Алтайский бройлер», который произошел в Бийске 3 июля, не нанесет существенного финансового урона группе «Черкизово», сообщает пресс-служба компании.

Руководство обещает в кратчайшие сроки восстановить работу на предприятии. В компании уточнили, что доля завода в общем производстве мяса птицы, которую выпускает группа, составляет около 8,5%, а его доля в общей выручке – около 5%.

Ранее компания планировала вложить 2,6 млрд рублей в дополнительное увеличение производственных мощностей «Алтайского бройлера». В компании не отказываются от этих планов, а, наоборот, намерены реализовать их раньше срока.

Пожар на территории «Алтайского бройлера» (входит в группу «Черкизово») произошел днем 3 июля. Пострадали несколько цехов: разделочный, упаковочный и склад готовой продукции.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на крыше над цехом разделки рядом с компрессорной. При этом сообщение о ЧП пришло с опозданием, отметили в МЧС. Площадь пожара, причина которого выясняется, составила около 2,8 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших среди людей нет, птицы не пострадали.

По данным руководства компании, пострадавшие площади были застрахованы, поэтому здесь рассчитывают на возмещение ущерба – его размер уточняют.

ТОЛК