Горняк22: Автомобиль «лег» на крышу после ДТП в центре Барнаула

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Автомобиль лежит на крыше прямо на проезжей части. При этом у транспортного средства есть повреждения корпуса. Что стало причиной ДТП, уточняется

Серьезное ДТП произошло утром 6 июля на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Кирова в Барнауле – автомобиль Hyundai опрокинулся на крышу, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предположительно, причиной ЧП стал наезд на препятствие. При этом других участников аварии, судя по кадрам, в ДТП не было.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и медики.

Ранее сообщалось, что взрослый и ребенок пострадали в ДТП в центре Барнаула. На улице Партизанской столкнулись две легковушки.

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