Горняк22: В Новосибирской области женщина задавила знакомую и наехала на палатку с детьми

Место происшествия Фото: МВД по Новосибирской области

По предварительной информации, обе женщины отдыхали в одной компании и приехали из Кемеровской области. Женщину за руль пустил ее супруг – сама она прав не имела

3 июля в районе села Завьялово Новосибирской области рядом с Обским водохранилищем 50-летняя жительница Кузбасса задавила насмерть 29-летнюю знакомую и наехала на палатку, в которой были ее дети – трехлетняя и шестилетняя девочки, сообщает «НГС».

Стало известно, что туристы двумя семьями отдыхали на природе недалеко от села Завьялово. Они разбили палатки на берегу, накрыли стол, употребляли алкоголь. Вечером в палаточном городке стало тесно, и кемеровчан попросили перепарковать автомобиль.

Примерно в 17 часов женщина за рулем Suzuki Grand Vitara перепутала педали газа и тормоза и наехала на свою знакомую, задавив насмерть, а после этого придавила палатку, в которой находились дети женщины. Девочек госпитализировали – одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подозреваемой провели медосвидетельствование на состояние опьянения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ее мужа, который передал управление машиной человеку без прав, оштрафуют на 30 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что на Урале пьяный мужчина врезался в дерево и раздавил собою пятилетнюю дочь. Семилетний сын водителя, также ехавший в автомобиле, попал в больницу в тяжелом состоянии.

ТОЛК