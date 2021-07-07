Горняк22: Экс-сотрудник ГИБДД Барнаула прикрыл коллегу за «пьяное» ДТП и потерял погоны
ДПС Фото: pixabay.
Бывший старший инспектор группы розыска ГИБДД Андрей Гноев в течение двух лет не сможет занимать должности в правоохранительных органах
Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор бывшему инспектору группы розыска ГИБДД Андрею Гноеву, который в марте 2018 года пошел на преступление, чтобы прикрыть коллегу-полицейского, совершившего ДТП. Оба отделались компенсацией морального вреда потерпевшей стороне в 30 тыс. рублей.
Как рассказали «Толку» инсайдеры, знакомые с уголовным делом, в марте 2018 года Гноев в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснил, что его коллега полицейский совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Водитель иномарки, предположительно, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для того чтобы он смог уйти от наказания, в том числе и увольнения из органов, Гноев оформил протокол на другого человека, пообещав ему денежное вознаграждение.
Не получив обещанных денег, подставной водитель обратился к оперативникам УФСБ по региону, после чего следователи возбудили уголовное дело.
На время предварительного расследования экс-инспектор и его коллега находились под стражей и домашним арестом. По решению суда им запрещено занимать должности в правоохранительных органах.