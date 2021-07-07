Горняк22: В Сочи почти все реки вышли из берегов и затопили курорт

Сочи Фото: vk.com/this_is_sochi

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены

В Сочи из-за сильных ливней большинство рек вышли из берегов: улицы, дороги и жилые дома оказались в воде, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Сегодня мы видим, что из берегов вышли практически все реки, которые в Сочи протекают. Это и Адлерский, и Хостинский районы. Реки Мзымта, Кудепста, Мацеста, Хорота, Псоу и Хоста», – заявил он.

По словам главы региона, в Хостинском районе Сочи подтопило около 40 домовладений. В ближайшее время в городе будут восстанавливать поврежденную курортную инфраструктуру.

«Если осадки прекратятся, то за сутки сможем восстановить комфортные условия для наших отдыхающих, в том числе на пляжах Сочи», – добавил губернатор.

С 4 июля в Сочи наблюдается шквалистый ветер и дожди. В Адлерском районе дерево упало на людей, погиб один человек, двое пострадали. Всего ветер повалил несколько десятков деревьев, семь населенных пунктов локально оставались без света. Подразделения МЧС в регионе переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

В городе оказались затоплены некоторые улицы, несколько пансионатов и отелей. Непогода повредила пляжную инфраструктуру. Местных жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. Согласно прогнозам, погода в скором времени улучшится.

Ранее «Толк» сообщал, что десятки домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма. Местных жителей предупреждают об угрозе схода селевых потоков.

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