Горняк22: Лидер «Ногу Свело!» написал заявление в полицию на Диму Билана

Максим Покровский Фото: кадр из youtube.com

Сам Дима Билан рассказал, что заметил «вопли» Покровского только недавно, однако не собирался на них отвечать. Он также добавил, что на его концерте были соблюдены все меры предосторожности

Лидер рок-группы «Ногу Свело!» Максим Покровский подал заявление в полицию на Диму Билана, сообщает «РЕН ТВ».

По словам музыканта, певец якобы начал угрожать ему во время разговора по WhatsApp. Покровский также отметил, что Билан вел себя агрессивно и присылал сообщения с оскорблениями. По предварительной информации, сообщения поступали с номера, имеющего код Канады.

Напомним, что конфликт между звездами начался после того, как Покровский обвинил певца в отмене выступления его группы. Солист «Ногу Свело!» заявил, что его концерт не состоялся из-за того, что Билан, который до этого выступал на той же площадке, нарушил все ковидные ограничения для массовых мероприятий. Поэтому организаторы не стали проводить концерт группы.

Дима Билан охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также заявил, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого». Об этом он заявил в видеообращении в своем Instagram.

Позже продюсер артиста Яна Рудковская посоветовала музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok и отметила, что Билан вакцинировался от коронавируса.

2 июля «Ногу свело!» должна была выступить на площадке Roof Place в Санкт-Петербурге. Однако днем ранее на этой же площадке состоялся концерт Димы Билана, после которого городской комитет по культуре решил отозвать разрешение на концерт из-за несоблюдения антиковидных мер.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске из-за вспышки коронавируса отменят День города и концерт Zivert. В 2020 году мероприятие также отменили из-за пандемии.

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