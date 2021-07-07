Горняк22: Ураган сорвал обшивку с дома и повалил деревья в Барнауле

Ураган в Барнауле Фото: "Барнаул22"

На Барнаул обрушился мощный ураган с грозой и дождем и также резко закончился, оставив после себя неприятные следы

Вечером 6 июля после сильной жары на Барнаул обрушился настоящий ураган с грозами и дождем. В некоторых районах города он оставил неприятные последствия. Так, на ул. Георгия Исакова, 181, дерево упало на припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Об этом рассказали «Толку» очевидцы.

Фото: Барнаул22

Также деревья обрушились на машины еще в нескольких местах: на ул. Малахова, 72, и в районе пересечения улиц Малахова и Гущина, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, у дома, расположенного по адресу: ул. Взлетная, 103, с дома сорвало обшивку и унесло недалеко от детской площадки.

В районе поселка Новосиликатного дерево упало на торговый киоск.

При этом дождь прошел не во всех районах краевой столицы – осадки выпали в районе улиц Попова, Космонавтов, в Гоньбе.

Ранее синоптики предупреждали, что на Алтайский край надвигается сильный ветер с грозами и градом.

ТОЛК