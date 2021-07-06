Горняк22: Редкое явление – полуденный туман – сняли на Телецком озере
Телецкое озеро Фото: instagram.com/shadrinpro
В результате определенных погодных условий белая пелена образовалась средь бела дня над гладью воды, закручиваясь потоками воздуха в замысловатые формы
Местные жители и туристы стали свидетелями редкого природного явления на Телецком озере в Республике Алтай. Снимок опубликовал travel-фотограф Василий Шадрин в своем Instagram.
«Очень редкое явление на Телецком – полуденный туман», – подписали снимок администраторы.
На фото видно, как потоки воздуха приподнимают белую пелену над водной гладью, закручивая в форме линзы.
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«Красота какая»,
«Фантастика»,
«Фантастический кадр, респект фотографу», – оценили снимок комментаторы.
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