Горняк22: Сеть магазинов «ВкусВилл» раскритиковали за удаление поста с ЛГБТ-парой

Магазин Фото: pixabay.com

Резонансная статья была удалена, и нестандартную семью в рекламе на сайте и в соцсетях заменили на обычную – с разнополыми родителями, детьми и собакой

Сеть магазинов «ВкусВилл» раскритиковали в соцсетях за удаление поста с однополой парой. Многие подписчики возмутились «формальными» извинениями на сайте компании.

30 июня на сайте «ВкусВилл» опубликовали материал с рассказами семей об их любимых продуктах в магазинах сети. Среди героев была лесбийская пара. Спустя четыре дня публикацию удалили и компания извинилась за рекламу с ЛГБТ-парой.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой», – написали представители сети на странице, где ранее находилась статья.

В компании подчеркнули, что не намерены заниматься репрезентацией каких-либо социальных или политических взглядов.

В это время подписчики соцсетей написали о том, что разочаровались в компании, которая так быстро отказалась от своей идеи.

«Ребята, ну вы что? Столько было гордости за вашу смелость, очень жаль» – написал один из пользователей.

«Это худшее, что вы могли сделать сейчас. Какой адский текст, который максимально отражает, как коммерция победила человека», – пожаловалась подписчица.

За извинения компанию также раскритиковала Ксения Собчак в своем Instagram. По ее словам, сети супермаркетов не стоило удалять публикацию, поскольку «ВкусВилл» испугался, что из-за скандала покупатели отвернутся от магазина и перестанут покупать его продукцию.

«Я еще подумала про себя: как круто, как клево! Но на них начали наезжать в соцсетях, и ребята погнулись: потерли пост, стали извиняться», – отметила она.

Ранее «Толк» сообщал, что запись премии «МУЗ-ТВ» проверят на пропаганду нетрадиционных отношений. Если проверка установит, что в эфире присутствует пропаганда ЛГБТ, телеканалу грозят штрафы до 1 млн рублей.

ТОЛК