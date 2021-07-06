Горняк22: Спасительные дождь и прохлада придут в Алтайский край к 7 июля

Жара. Лето. Погода Фото: Анна Меньшикова

На 6 июля синоптики продлили штормовой прогноз в связи с аномально жаркой погодой – во вторник ожидается выше +35 градусов

Аномальная жара продержится в Алтайском крае еще день – 6 июля. Затем к вечеру этого дня возможен дождь с грозой, а к 7 июля в регион придет прохлада, сообщает краевой ЦГМС.

Так, во вторник температура воздуха по краю составит +31…+36 градусов. В Барнауле воздух прогреется до +32…+34. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по северо-западным районам возможны сильные дожди, град. В краевом центре осадки возможны в конце дня. Шквалы ветра в непогоду могут достигать 17-22 м/с.

В среду, 7 июля, в Алтайский край после изнуряющей жары придет спасительная прохлада – температура воздуха составит +22…+27 градусов, в Барнауле будет +22…+24 градуса. В этот день пройдут дожди, грозы, местами вероятны сильные дожди с градом.

Далее до конца недели 30-градусной жары уже не ожидается. К выходным ожидаются осадки и около +20…+25 градусов.

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