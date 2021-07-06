ГОРНЯК22 06.07.2021
Происшествия

Горняк22: Денисова пещера и Нагорный парк участвуют в конкурсе National Geographic

Горняк22
10 часов Ago

Нагорный парк Барнаула Фото: gorzelenhoz22.ru

Целью проекта стало не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России

Туристические объекты Алтайского края номинировали на премию «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Какие локации участвуют в конкурсе

Голосование открыто за следующие объекты региона:

  • Денисова пещера (номинация «Природные объекты»);
  • заказник «Лебединый» («Природные объекты»);
  • подъем к скале Чертов палец у озера Ая («Туристическая тропа»);
  • комплекс «Набережная реки Оби – Нагорный парк Барнаула» («Общественное пространство»);
  • Андреевская слобода в туркластере «Белокуриха горная» («Культурно-исторический объект»);
  • маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» («Особенный экскурсионный маршрут»);
  • Белокуриха («Пляжный курорт, оздоровительный или рекреационный»);
  • работы камнерезов Колывани («Народные промыслы»);
  • праздник «Цветение маральника» («Традиционные праздники»).

Отдать голос можно до 10 октября на сайте russia.nat-geo.ru. Итоги онлайн-голосования обнародуют на сайте и в журнале National Geographic Traveler в первой декаде ноября.

Целью проекта стало не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России, отмечают организаторы.

ТОЛК

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