Горняк22: Денисова пещера и Нагорный парк участвуют в конкурсе National Geographic

Нагорный парк Барнаула Фото: gorzelenhoz22.ru

Целью проекта стало не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России

Туристические объекты Алтайского края номинировали на премию «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Какие локации участвуют в конкурсе

Голосование открыто за следующие объекты региона:

Денисова пещера (номинация «Природные объекты»);

заказник «Лебединый» («Природные объекты»);

подъем к скале Чертов палец у озера Ая («Туристическая тропа»);

комплекс «Набережная реки Оби – Нагорный парк Барнаула» («Общественное пространство»);

Андреевская слобода в туркластере «Белокуриха горная» («Культурно-исторический объект»);

маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» («Особенный экскурсионный маршрут»);

Белокуриха («Пляжный курорт, оздоровительный или рекреационный»);

работы камнерезов Колывани («Народные промыслы»);

праздник «Цветение маральника» («Традиционные праздники»).

Отдать голос можно до 10 октября на сайте russia.nat-geo.ru. Итоги онлайн-голосования обнародуют на сайте и в журнале National Geographic Traveler в первой декаде ноября.

Целью проекта стало не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России, отмечают организаторы.

ТОЛК