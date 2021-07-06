Горняк22: Моргенштерн оказался под капельницей из-за солнечного удара

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский музыкант Алишер Валеев (Моргенштерн) почувствовал недомогание во время отдыха в Турции, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь

В Турции рэпер Моргенштерн обратился за медицинской помощью из-за солнечного удара. Об этом музыкант рассказал в своем аккаунте в Instagram.

«Маленький отрывочек из медового месяца. Че сказать? Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь реально. Закончилось все, как всегда, капельницей», – написал он в соцсети.

Музыкант также выложил видео, на котором он лежит под капельницей в отеле и рассказывает, что почувствовал себя плохо из-за солнечного удара.

По словам рэпера, данную ситуацию он воспринимает как урок судьбы. Он отметил, что из-за недомогания уже пять дней не курит и не употребляет алкоголь.

Ранее «Толк» сообщал, что Моргенштерн перевел 10 млн рублей больному ребенку и запустил челлендж. Сначала рэпер отправил мальчику 4 млн рублей, а 27 июня перевел еще 6 666 666 рублей.

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