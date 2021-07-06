Горняк22: Мощный град разбил стекло самолёту новосибирской компании

Самолёт Москва-Челябинск Фото: vk.com/aviationrussia1

Несмотря на повреждённую кабину, пилоты полностью справились с задачей. Самолёт благополучно посадили в Москве, опоздав при этом только на 18 минут

4 июля пассажирский самолёт новосибирской авиакомпании S7, который направлялся из Челябинска в Москву, попал под сильный град. Лёд «обстрелял» борт cразу после взлёта сообщает Telegram-канал Mash.

Градины разбили лобовое стекло в кабине пилотов, полностью расписав его трещинами. Удары были такой силы, что вмятины остались и на носу борта. По словам очевидцев, ледяные осадки были размером с картофелину. Они также причинили значительный ущерб автолюбителям и садоводам.

По данным синоптиков, шторм с градом и грозами уйдут из Челябинской области не раньше 6 июля.

Ранее «Толк» сообщал, что авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс из Барнаула в Москву. Летать в столицу и обратно будут самолёты Boeing 737-800.

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