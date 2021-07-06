Горняк22: Суд оставил в силе приговор по «делу врачей» в Республике Алтай

Обвиняемые на суде Фото: ГТРК "Горный Алтай"

Подсудимые обеспечили частной компании участие в закупках на приобретение медпрепаратов и оборудования за взятку в сумме более 1,7 млн рублей

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил без изменений приговор и апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай в отношении бывших главных врачей клиники региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Таким образом, осужденным не удалось обжаловать приговор в кассационном порядке.

Как установило следствие, в течение двух с лишним лет главврач республиканской больницы Федор Рау и его заместитель Сергей Близнюк, ставший впоследствии руководителем клиники, получили взятку в сумме 865 тысяч рублей за то, что обеспечили компании «Перспектива» участие в закупках на приобретение медпрепаратов и оборудования.

После назначения Близнюка на руководящую должность он за те же действия получил взятку в сумме 900 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года суд приговорил Рау к лишению свободы на срок 7,5 года со штрафом в размере 4,3 млн рублей, а Близнюка отправил за решетку на 8,5 года и оштрафовал на 5 млн рублей.

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