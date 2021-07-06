Горняк22: В Ростовской области две девочки погибли от жары в машине

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

По предварительной версии, дети погибли из-за воздействия высокой атмосферной температуры. Они не смогли самостоятельно открыть машину изнутри

В поселке Глубоком Ростовской области две девочки в возрасте 1,8 года и 3 лет погибли от жары в раскаленном автомобиле Lada Priora, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 3 июля в Каменском районе малолетние сестры во время игры в прятки со старшим восьмилетним братом в своем дворе залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома. Через какое-то время мальчик не нашел сестер и решил зайти в дом.

Мать девочек сначала сама искала детей, но позже позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники МВД и МЧС нашли детей в автомобиле. Врачи скорой помощи констатировали смерть девочек.

В областной прокуратуре рассказали, что дети из-за малолетнего возраста не смогли выбраться из салона и провели длительное время в автомобиле под воздействием высокой температуры воздуха.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле выписали двух девочек, пострадавших в ЧП с батутом. Теперь дети будут продолжать реабилитацию амбулаторно.

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